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Günlük burç yorumları - 2 Ekim Çarşamba

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 2 Ekim Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba 09:15 Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2019 Çarşamba 09:19
Günlük burç yorumları - 2 Ekim Çarşamba

KOÇ:

Güneş kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle güçlü bir şekilde birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz. Bazı konularda yalnız kalabilirsiniz. Başkalarının fikrine aldırmamalısınız. Bugün arzularınız dahilinde hareket ediyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 2 Ekim Çarşamba

BOĞA:

Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmalar için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla daha bir açıklık kazanıyor. Birçok fırsat kendiliğinden oluşacak.

Günlük burç yorumları - 2 Ekim Çarşamba

İKİZLER:

Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor. Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemeye gereksinme duyacaksınız. Manevi anlamda güçlü ve enerjik olmanız, sizin sosyal aktivitelerinizin daha da hızlanmasına neden olacak. Kendinizi ispat edeceğiniz bir gün.

Günlük burç yorumları - 2 Ekim Çarşamba

YENGEÇ:

Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz. Bugün sakin olmaya ihtiyacınız var. Yollarla ilgili beklediğiniz haberlerin size sağlayacağı avantajlara dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 2 Ekim Çarşamba

ASLAN:

Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız. Motivasyon gücünüz arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyor ve bu konuda gerekli çalışmalarınızı başlatmak istiyorsunuz.

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