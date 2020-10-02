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Günlük burç yorumları - 2 Ekim Cuma

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 2 Ekim 2020 Cuma 10:02
Günlük burç yorumları - 2 Ekim Cuma

KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken, kişisel özgürlüğünüzde hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi, yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 2 Ekim Cuma

BOĞA: Maddi konulara farklı yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz güçlü.

Günlük burç yorumları - 2 Ekim Cuma

İKİZLER: Ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesi canınızı sıkacak. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın.

Günlük burç yorumları - 2 Ekim Cuma

YENGEÇ: Bilinçaltınızı çok yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 2 Ekim Cuma

ASLAN: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız var. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla organizasyonlar yapacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön planda.

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