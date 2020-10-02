Günlük burç yorumları - 2 Ekim Cuma

BOĞA: Maddi konulara farklı yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz güçlü.
İKİZLER: Ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesi canınızı sıkacak. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın.
YENGEÇ: Bilinçaltınızı çok yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.
ASLAN: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız var. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla organizasyonlar yapacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön planda.