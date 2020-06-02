Günlük burç yorumları - 2 Haziran Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Haziran Salı günlük burç yorumları... KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız. BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey iletişim düzeyinin yüksek tutulmasıdır. İKİZLER: Yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde bir toplantı gerçekleştireceksiniz. YENGEÇ: İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek. ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı yanınız ağır basıyor ve adımlarınızı dikkatli atıyorsunuz. Enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız. BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Karşınıza çıkacak olan fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak. TERAZİ: Anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.