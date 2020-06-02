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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 2 Haziran Salı

Günlük burç yorumları - 2 Haziran Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Haziran Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 09:32 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 09:37
Günlük burç yorumları - 2 Haziran Salı

KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 2 Haziran Salı

BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortama adapte olabilmesi için yapacağı tek şey iletişim düzeyinin yüksek tutulmasıdır.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran Salı

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde bir toplantı gerçekleştireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran Salı

YENGEÇ: İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

Günlük burç yorumları - 2 Haziran Salı

ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı yanınız ağır basıyor ve adımlarınızı dikkatli atıyorsunuz. Enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.

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