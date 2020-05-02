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Günlük burç yorumları - 2 Mayıs Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumu...

Giriş Tarihi: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 09:19 Güncelleme Tarihi: 2 Mayıs 2020 Cumartesi 09:24
Günlük burç yorumları - 2 Mayıs Cumartesi

KOÇ: Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

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Günlük burç yorumları - 2 Mayıs Cumartesi

BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü kullanabilme yeteneğiniz var.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, olumlu oluyor.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Mesleğinizi kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 2 Mayıs Cumartesi

ASLAN: Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Eski dostlarla yapacağınız geziler zevkli olacak.

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