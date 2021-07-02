Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Cuma

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 2 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2021 Cuma 10:47
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KOÇ: DEĞİŞİMLERİNİZ çevrenize ilginç gelecektir. Sakin ortamları tercih ederken; kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize kritikçi yaklaşacaksınız. Sağlığınızla dikkat etmelisiniz.
BOĞA: ANİ aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıklar için evlilik kararı alacak. Kişiliğinizin önem vermenize rağmen sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDE radikal ve farklı kararlar alacağınız bir gün. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.
YENGEÇ: BUGÜN çalıştığınız kişilerle uyumlu hareket etmek isitorsunuz. Fakat size karşı gelenlere de, tepkinizi göstereceksiniz. Güven arayışınızla maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor.
ASLAN: BURCUNUZDA ilerleyen Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır. Bazılarınız gizli-saklı duygular içindesiniz.