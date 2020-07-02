Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Perşembe

Merkür retrosu 12 Temmuz'da bitiyor. Retronun bitmesiyle rahat bir nefes alacağız. Bu sayede iletişim alanında yaşadığımız sorunlar sona erecek. Retronun kısa sürmesi en büyük avantajımız. Bu sürede kırgınlıklar olabilir. İletişim alanında aksamalar, teknolojik aletlerin bozulması gibi konular gündemde olabilir. Retro bitimiyle bu sorunlar sona erecektir. 2021 yılı Kova çağı olacak. Aslında bunu şimdi hissetmeye başladık. Kova çağı ne anlama geliyor? Teknolojik aletlerin gelişim göstermesi, online eğitimlerin devam etmesi gibi daha sayamayacağımız binlerce yenilik hayatımızda olacak. Satürn'ün Kova burcuna geçmesiyle bu döngü başlayacak. Bu döngüyle birlikte geleneksel olan her şey değişim ve dönüşüm geçirecek. 2021'in ayak seslerini şimdiden duymaya başladık. Gökyüzünün ağır gezegenlerinden Satürn 2,5 yıldır geri gittiği Oğlak burcuna geri dönüyor. Satürn mart ayından beri Kova burcundaydı. Son kez Oğlak burcuna gelen gezegen, bize hayatımızdaki sıkıntılı konularla ilgili ders vermeye hazırlanıyor. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 2 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...