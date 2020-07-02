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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Perşembe

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Perşembe

Merkür retrosu 12 Temmuz'da bitiyor. Retronun bitmesiyle rahat bir nefes alacağız. Bu sayede iletişim alanında yaşadığımız sorunlar sona erecek. Retronun kısa sürmesi en büyük avantajımız. Bu sürede kırgınlıklar olabilir. İletişim alanında aksamalar, teknolojik aletlerin bozulması gibi konular gündemde olabilir. Retro bitimiyle bu sorunlar sona erecektir. 2021 yılı Kova çağı olacak. Aslında bunu şimdi hissetmeye başladık. Kova çağı ne anlama geliyor? Teknolojik aletlerin gelişim göstermesi, online eğitimlerin devam etmesi gibi daha sayamayacağımız binlerce yenilik hayatımızda olacak. Satürn'ün Kova burcuna geçmesiyle bu döngü başlayacak. Bu döngüyle birlikte geleneksel olan her şey değişim ve dönüşüm geçirecek. 2021'in ayak seslerini şimdiden duymaya başladık. Gökyüzünün ağır gezegenlerinden Satürn 2,5 yıldır geri gittiği Oğlak burcuna geri dönüyor. Satürn mart ayından beri Kova burcundaydı. Son kez Oğlak burcuna gelen gezegen, bize hayatımızdaki sıkıntılı konularla ilgili ders vermeye hazırlanıyor. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 2 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 09:23
Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Perşembe

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsat yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Perşembe

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Perşembe

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: Bugün alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.

Günlük burç yorumları - 2 Temmuz Perşembe

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

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