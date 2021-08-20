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Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Ağustos Cuma günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:08 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:08
Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma
Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma

KOÇ: SEVDİKLERİNİZİN duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Bugün, sabit düşünceler içinde hareket etmemelisiniz. Enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor.

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Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma
Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma

BOĞA: BUGÜN, ilginç düşünceler üreteceksiniz. Ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz.
Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma
Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma

İKİZLER: BUGÜN, olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda olumlu motivasyonlar kuracağınız bir gün içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma
Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma

YENGEÇ: AKLINIZA taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktiviteniz yüksek. İşlerinizi kendiniz takip ettiğinizde daha başarılı oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma
Günlük burç yorumları - 20 Ağustos Cuma

ASLAN: TOPLUMSAL ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacak. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergileyerek önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz.

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