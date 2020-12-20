Günlük burç yorumları - 20 Aralık Pazar

BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görünce farklı sorgulamalara gireceksiniz. Aile bağlarının önemli olduğunu hissetmek, kendinizi rahat ifade etmenizi sağlıyor.
İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.
YENGEÇ: Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.
ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. Bu konuda kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.