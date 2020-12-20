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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 20 Aralık Pazar

Günlük burç yorumları - 20 Aralık Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Aralık Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 08:42 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 08:45
Günlük burç yorumları - 20 Aralık Pazar

KOÇ: Bugün inandırıcılığınız artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere güç ve sabır göstermelisiniz. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyor.

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Günlük burç yorumları - 20 Aralık Pazar

BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görünce farklı sorgulamalara gireceksiniz. Aile bağlarının önemli olduğunu hissetmek, kendinizi rahat ifade etmenizi sağlıyor.

Günlük burç yorumları - 20 Aralık Pazar

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 20 Aralık Pazar

YENGEÇ: Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Aralık Pazar

ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. Bu konuda kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

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