Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Ekim Salı günlük burç yorumları... KOÇ: Özel düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Ruhsal gelişiminize önem vermeniz sizi önemli aşamaların eğişine getiriyor. Sezgilerinizin yönlendirmesine izin veriyorsunuz. BOĞA: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz. İKİZLER: Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. İkna kabiliyetinizle çevrenize isteklerinizi yaptıracaksınız. YENGEÇ: Duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Gireceğiniz topluluklarda romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Geçici duygular karşısında temkinli olun. ASLAN: Arzularınızın tavanı yüksek ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu artıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız. Çevrenizden destek alacaksınız. BAŞAK: Yönlendirmeye gelemiyorsunuz. Topluma ters, denenmemiş kulvarlarda kulaç atacak ve kendinizi ispat etmek isteyeceksiniz. Partnerinizin işi nedeniyle yer değiştirebilirsiniz. TERAZİ: Çevrenizdeki kişilerle ortak kararlar aldığınız bir dönem. Birlikte çalıştığınız kişilerden destek görmek isteyebilirsiniz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini biliyorsunuz.