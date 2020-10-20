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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı

Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Ekim Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:04 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:11
Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı
Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı

KOÇ: Özel düşüncelerinizi kendinize saklamalısınız. Ruhsal gelişiminize önem vermeniz sizi önemli aşamaların eğişine getiriyor. Sezgilerinizin yönlendirmesine izin veriyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı
Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı

BOĞA: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı
Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı

İKİZLER: Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, tepki almaya adaysınız. Savunduğunuz konularda taviz vermiyorsunuz. İkna kabiliyetinizle çevrenize isteklerinizi yaptıracaksınız.

Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı
Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerden hoşlanıyor ve dostluklarınızı da bu yönde seçiyorsunuz. Gireceğiniz topluluklarda romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz. Geçici duygular karşısında temkinli olun.

Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı
Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı

ASLAN: Arzularınızın tavanı yüksek ve bu taleplerinizdeki artış sorumluluk duygunuzun yoğunluğunu artıracak, daha da ön plana çıkaracak işler yapacaksınız. Çevrenizden destek alacaksınız.

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