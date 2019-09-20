Günlük burç yorumları - 20 Eylül Cuma

YENGEÇ:

Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi de şaşırtacak. Bugün, kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalı, ikili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız.