Günlük burç yorumları - 20 Eylül Cuma

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 20 Eylül Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:24Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:28
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KOÇ:
Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla ortak bir girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve bir çok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz. Yaşamınızı gereksiz ayrıntılardan kurtarmaya özen gösterin.
İKİZLER:
Ay burcunuzda ilerliyor. Karışık düşünceler içindesiniz ve daha sabit olmanız konusunda kararsızlıklar yaşıyorsunuz.. Bugün, duygularınızı kontrol etmelisiniz. Ani gelişen şartların menşei olmak istemiyorsanız, öfkeler ve iddialar konusunda denetimli gitmelisiniz. Sağlığınız konusunda bedeninizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız.
YENGEÇ:
Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için, hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz. İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Yeni şartlar lehinize gelişmesi, sizi de şaşırtacak. Bugün, kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalı, ikili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamalısınız.
ASLAN:
Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız. Kafanızda her zaman, uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.