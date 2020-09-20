  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 20 Eylül Pazar

Günlük burç yorumları - 20 Eylül Pazar

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:46 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:49
Günlük burç yorumları - 20 Eylül Pazar

KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 20 Eylül Pazar

BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.

Günlük burç yorumları - 20 Eylül Pazar

İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güçbirliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Kararlarınızı tek başınız veriyorsunuz. Bugün kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 20 Eylül Pazar

YENGEÇ: Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları fazla büyütebilir ve kafanızın daha da karışmasına yol açabilirsiniz. İlişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

Günlük burç yorumları - 20 Eylül Pazar

ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amacınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğliyorsunuz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi imtiyazlı görmemelisiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 20 Eylül Pazar hava durumu...
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 20 Eylül Pazar hava durumu...
  • SON DAKİKA