Günlük burç yorumları - 20 Eylül Pazar

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Eylül Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:46Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:49
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KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.
BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.
İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güçbirliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Kararlarınızı tek başınız veriyorsunuz. Bugün kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacaksınız.
YENGEÇ: Çevrenize karşı duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları fazla büyütebilir ve kafanızın daha da karışmasına yol açabilirsiniz. İlişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amacınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğliyorsunuz. Bugün özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi imtiyazlı görmemelisiniz.