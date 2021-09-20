Günlük burç yorumları - 20 Eylül Pazartesi

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 08:42Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 08:49
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KOÇ: KENDİ doğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz.
BOĞA: OLAYLARA mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Çoğu zaman kafanız karışıyor sizi yanlış tanıyorlar.
İKİZLER: KAZANÇLARINIZI düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Fatura takiplerinizi unutmayın.
YENGEÇ: AŞK konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.
ASLAN: ARKADAŞLARINIZLA ortak bazı planların içinde olmak, sizi olumlu etkileyecek. Sizi bekleyen sürprizlere hazırlanmalısınız. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz.