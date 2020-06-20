Günlük burç yorumları - 20 Haziran Cumartesi

Burcunuzda hafta sonu neler yaşanacak? Yıldızınızın size mesajı ne? Retro burcunuzda neleri etkileyecek? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 10:16Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020 Cumartesi 10:21
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KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.
BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyor.
İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.
YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmanız gereken çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortam tarzınıza uymayabilir.
ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.