Günlük burç yorumları - 20 Haziran Pazar

BOĞA: Günlük yaşantınızda farklı kişilerle bir araya gelecek ve sizi eğlendirecek, konuşmalarıyla oyalayacak arkadaş grupları ile görüşeceksiniz. Toplantılarda eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.
İKİZLER: Görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.
YENGEÇ: Ailenizle ilgili olayların günden kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır. Tuhaf durumlardan uzaklaşmalısınız.
ASLAN: Kariyer fırsatları evinizin olumlu havası sayesinde karşınıza çıkacaktır. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Her şeyi çok kolay çözerek, taşları yerine oturtacaksınız.