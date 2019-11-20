Günlük burç yorumları - 20 Kasım Çarşamba

BOĞA: Sabit düşünceler içinde hareket etmediğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Bugün özünüze dönerek, bazı hatalarınız konusunda yeniden olayları irdelemeli ve yeni durumunuzu gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: Siz dostluğa önem veren çok renkli bir kişisiniz. Bugün Ay'ın etkilerinden dolayı, çevrenizi sorgulamak zorunda kalacaksınız. Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız, düşüncelerinizi daha da, esnetmelisiniz.
YENGEÇ: Bugün duygusal konularda çok fazla alınganlık göstereceksiniz. İlişkilerinizde aradığınız farklı nüansı çevrenize anlatabilmeniz mümkün değil. Maddi konularda harcamalarınızla ilgili açılımlar söz konusu.
ASLAN: Duygusal çekişmeler için uygun bir gün değil. Olayların detayları konusunda aşırılığa kaçmamalı ve kendinize toleranslı olmalısınız. Bazen, herkesten çok kendinize acımasız davranıyorsunuz