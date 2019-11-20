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Günlük burç yorumları - 20 Kasım Çarşamba

Burcunuzu yeni günde neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 20 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:23 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:26
Günlük burç yorumları - 20 Kasım Çarşamba

KOÇ: Sosyal aktivitelerinizi canlı tutmak için gerekli tüm donanıma sahipsiniz. Çevrenizdeki huzursuzluğun size yansımasından şikayetçisiniz. Her sorunun size gelmesinin nedeni iş bitirici yönleriniz.

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Günlük burç yorumları - 20 Kasım Çarşamba

BOĞA: Sabit düşünceler içinde hareket etmediğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Bugün özünüze dönerek, bazı hatalarınız konusunda yeniden olayları irdelemeli ve yeni durumunuzu gözden geçirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Kasım Çarşamba

İKİZLER: Siz dostluğa önem veren çok renkli bir kişisiniz. Bugün Ay'ın etkilerinden dolayı, çevrenizi sorgulamak zorunda kalacaksınız. Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız, düşüncelerinizi daha da, esnetmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Kasım Çarşamba

YENGEÇ: Bugün duygusal konularda çok fazla alınganlık göstereceksiniz. İlişkilerinizde aradığınız farklı nüansı çevrenize anlatabilmeniz mümkün değil. Maddi konularda harcamalarınızla ilgili açılımlar söz konusu.

Günlük burç yorumları - 20 Kasım Çarşamba

ASLAN: Duygusal çekişmeler için uygun bir gün değil. Olayların detayları konusunda aşırılığa kaçmamalı ve kendinize toleranslı olmalısınız. Bazen, herkesten çok kendinize acımasız davranıyorsunuz

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