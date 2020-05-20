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Günlük burç yorumları - 20 Mayıs Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:53 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:57
Günlük burç yorumları - 20 Mayıs Çarşamba

KOÇ: Bugün, arkadaşlarınızla ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Çevrenize şüpheli yaklaşıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 20 Mayıs Çarşamba

BOĞA: Özgürlük duygularınız belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Güçbirliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar yapacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs Çarşamba

İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs Çarşamba


YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. İş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 20 Mayıs Çarşamba

ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.

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