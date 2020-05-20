Günlük burç yorumları - 20 Mayıs Çarşamba

BOĞA: Özgürlük duygularınız belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz. Güçbirliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla organize çalışmalar yapacaksınız. Kendinizi denetlemekten vazgeçin.
İKİZLER: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
YENGEÇ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincindesiniz. İş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Alışkanlıklarınızı aşmanın kolay olmadığının farkındasınız.
ASLAN: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni düşünceler içindesiniz. Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız.