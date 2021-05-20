Günlük burç yorumları - 20 Mayıs Perşembe

BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemliliğini araştırmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İLGİNİZİ kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünü yaptığınız aktiviteleri başlatacaksınız.
YENGEÇ: MARS'IN burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı, kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda büyütmeden, sonuçları beklemenizde yarar var.
ASLAN: ETRAFINIZDAKİ kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin davranışlarına aldırmamalısınız.