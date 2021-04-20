Günlük burç yorumları - 20 Nisan Salı

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 20 Nisan Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 08:53
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KOÇ: BUGÜN sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görecek ve derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarla alakalı.
BOĞA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunlara neden olacak. Özellikle yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız konuları yeniden ele alabilirsiniz.
İKİZLER: BUGÜN, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz. Gözünüzden kaçan bir çok ayrıntıyı yeniden düşüneceksiniz.
YENGEÇ: DUYGUSAL konularınızda yoğun bir derinlik var. İçsel enerjinizi partnerinize yansıtacak ve onun sorunları ile yürekten ilgileneceksiniz. Çevresel ilişkilerinizde enerjinizi çok fazla harcamayın.
ASLAN: DUYGUSAL konulara takılmak sizi olumsuz kılıyor. Çevrenizdekilerin yanlış davranışları karşısında tavırlarınız değişebilir. Onların size karşı haksız davranmaları incitiyor. Kişiliğinizi ortaya koymalısınız.