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Günlük burç yorumları - 20 Ocak Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 20 Ocak 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:55 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:56
Günlük burç yorumları - 20 Ocak Çarşamba

KOÇ: Ay burcunuzda ilerlerken duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Bugün, paylaşımlarınızda aşırıya kaçabilir ve hak etmeyen kişilere taviz verebilirsiniz. iyi niyetli yaklaşımlarınız sizi zorda bırakıyor.

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Günlük burç yorumları - 20 Ocak Çarşamba

BOĞA: Bugün duygusal kırıklıklara açık bir gününüzdesiniz. Olayları abartarak, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Ay'ın bulunduğu konum bilinçaltınızı yoğun etkiliyor.

Günlük burç yorumları - 20 Ocak Çarşamba

İKİZLER: Bugün bulunacağınız ortamlarda duygusal yönleriniz ortaya çıkabilir. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde, birçok problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Ocak Çarşamba

YENGEÇ: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün içindesiniz. Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe istemeden aksettirebiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 20 Ocak Çarşamba

ASLAN: Geçmişinizle iç içe yaşamak isteyebilir ve eski özlemleriniz değer kazanabilir. Güzel ve olumlu duyguların kişisi olduğunuz için, kaybettiğiniz fırsatları bir kez daha düşünebilirsiniz.

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