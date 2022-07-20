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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Çarşamba

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Çarşamba

Bugün; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 20 Temmuz Çarşamba günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 20 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:43 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:53
Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Çarşamba

KOÇ: Bugün çevresel iletişiminle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz Ay'ın konumu, sizi iletişim konusunda hassas yaparken, olaylara yaklaşım tarzınızı farklı kılıyor.

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Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Çarşamba

BOĞA: Ruhsal anlamada değişim içindesiniz. Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Çarşamba

İKİZLER: Neşeli bir gününüzdesiniz. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duygu besliyorsunuz

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Çarşamba

YENGEÇ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla ilişkinizde sabır ve taviz gibi önemli parametreyi dengede tutmayı gözden kaçırmayın.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Çarşamba

ASLAN: İnatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. Yakınlarınızın size davranışlarını, suçlamadan çözüm bulmalısınız.

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