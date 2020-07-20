Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Pazartesi

Bugün, 20:32'de 28 derece Yengeç burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Bu Yeniay yeni başlangıçlara kapı aralarken, tüm burçların sabrını test edebilir. Şifalandırıcı ama sert ve zor etkilerle karşı karşıya kalacağız. Burada yapmamız gereken sabırlı olmak. Anlık kararlar vermemeye çalışın. Sonrasında zarar görebilir, duygusal kararlar için üzülebilirsiniz. Bu Yeniay'da kendinizi sorgulamaya hazır mısınız? Peki ya çevrenizi? Bu Yeniay nedeniyle sert sözler duyacaksınız belki ama sorgulamalar sayesinde de doğruya ulaşacaksınız. Bu Yeniay sayesinde yapacağınız yeni başlangıçlar hayatınıza pozitif etkiler katabilir. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...