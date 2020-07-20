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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Pazartesi

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Pazartesi

Bugün, 20:32'de 28 derece Yengeç burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Bu Yeniay yeni başlangıçlara kapı aralarken, tüm burçların sabrını test edebilir. Şifalandırıcı ama sert ve zor etkilerle karşı karşıya kalacağız. Burada yapmamız gereken sabırlı olmak. Anlık kararlar vermemeye çalışın. Sonrasında zarar görebilir, duygusal kararlar için üzülebilirsiniz. Bu Yeniay'da kendinizi sorgulamaya hazır mısınız? Peki ya çevrenizi? Bu Yeniay nedeniyle sert sözler duyacaksınız belki ama sorgulamalar sayesinde de doğruya ulaşacaksınız. Bu Yeniay sayesinde yapacağınız yeni başlangıçlar hayatınıza pozitif etkiler katabilir. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 20 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30
Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Pazartesi

KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.

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Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Pazartesi

BOĞA: Doğal yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. Tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Pazartesi

İKİZLER: Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yetenekleriniz hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevrenizdekiler sizi ikna etmek için zorlanacaklar.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Pazartesi

YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken işleri yarım bırakmanıza neden oluyor. Karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor.

Günlük burç yorumları - 20 Temmuz Pazartesi

ASLAN: Bugün her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizdeki artışlar, olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor.
Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevrenizden destek görüyorsunuz.

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