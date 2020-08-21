Günlük burç yorumları - 21 Ağustos Cuma

Ay bugün Terazi burcunda. Bugün enerjik olacağımız bir sabaha uyandık. Bol sohbetli buluşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak, küs olduklarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu arada Aslan burcundaki seyrini tamamlayan Merkür, Başak burcunda konumlandı. Kişisel haritalarında Merkür'ü Başak burcunda olanlar, iletişim alanında oldukça iyi etkilere sahip olabiliyor. Merkür Başak burcundayken, içimizde kalan her şeyi net bir şekilde ifade edebileceğiz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...