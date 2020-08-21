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Günlük burç yorumları - 21 Ağustos Cuma

Ay bugün Terazi burcunda. Bugün enerjik olacağımız bir sabaha uyandık. Bol sohbetli buluşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak, küs olduklarınızla barışmak isteyebilirsiniz. Bu arada Aslan burcundaki seyrini tamamlayan Merkür, Başak burcunda konumlandı. Kişisel haritalarında Merkür'ü Başak burcunda olanlar, iletişim alanında oldukça iyi etkilere sahip olabiliyor. Merkür Başak burcundayken, içimizde kalan her şeyi net bir şekilde ifade edebileceğiz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma 10:44 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2020 Cuma 11:12
Günlük burç yorumları - 21 Ağustos Cuma

KOÇ: Bir şeylerin tam yerinde olmadığı kuşkusu içindesiniz. Duygusal konularda detaycı kimliğiniz körükleniyor. İlişkilerinize dürüst bir şekilde yaklaşıyor, ayni duyguları karşı taraftan da bekliyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 21 Ağustos Cuma

BOĞA: Sosyal yaşantınızda değişimden hoşlanıyor ve bugün çevrenizden sıkılıyorsunuz. Eski bir dostla sosyal bir etkinlikte karşılaşabilir ve geçmişten söz edebilirsiniz. Duygularınızı gizleyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos Cuma

İKİZLER: Geciken terfileriniz bu dönem açılacaktır. İmkansız görünen olayları başaracaksınız. Unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Unutulmuş bir borç aniden sizi sarsabilir.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos Cuma

YENGEÇ: Bir etkinlikte istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir. Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayların geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz. İçsel tepkileri dengelemek zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 21 Ağustos Cuma

ASLAN: Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz.Çevrenizi suçlamadan önce düşünün ve isteklerinizi gözden geçirin. Hatalarınızda yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda sonuca varmalısınız.

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