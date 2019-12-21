Günlük burç yorumları - 21 Aralık Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 21 Aralık 2019 Cumartesi 09:24Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2019 Cumartesi 09:27
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KOÇ: Bugün, kişisel güvenliğinizi ön plana çıkaran düşünceler içindesiniz. Olayları değişik boyutlarda değerlendirmeniz yüzünden yanlış sapmalar yaşıyorsunuz. Sorunları çok fazla irdeleyeceğiniz bir gün. Bazı konularda kendinize güvenmeyi artık öğrenmeli, fırsatları doğru değerlendirmelisiniz Finans konusunda yeni kararlar almalısınız.
BOĞA: Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, duygusal ilişkilerinize yeni bir boyut sunuyor. Sizin iyi niyetli yaklaşımlarınızla, onun size olan davranışları arasında olumlu bir paralellik var. Duygusal yaşantınızın güven içinde olmasını istiyorsanız, maddesel kazançlarınızı ön planda tutmalısınız.. Mevsimlerin değişmesi, yemek alışkanlığınızı bozuyor.
İKİZLER: Bugün arkadaşlarınızla aranızda güçlü bağlar oluşturabilirsiniz. Karşılıklı yardımlaşmalarla isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İnatçı yapınız, her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Bugün beklemesini bilmelisiniz. Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin.. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.
YENGEÇ: Yaşam kalitenizi arttırma çabası içinde olmanızı, biraz da çevresel faktörlerle bağlantılı ilerliyor. Toplumsal olayların gündem kazanacağı bir gün içindesiniz. Ay kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerlerken, ben merkezci yönünüzü ortaya çıkarıyor. İnançlarınız doğrultusunda ilerliyor olmanızın, size kazandıracağı avantajlara yaklaşıyorsunuz.
ASLAN: Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi etkilemeyi seviyorsunuz. Bugün, işbirliği içinde olacağınız kişilerin inatçı tavırları karşısında sinirlenebilirsiniz. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir gün içindesiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Kafanızdan eski pürüzleri atmalısınız.