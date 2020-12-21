Günlük burç yorumları - 21 Aralık Pazartesi

BOĞA: Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Savunduğunuz konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Mesleki ilişkilerinizde başarılı olmak istiyorsunuz.
İKİZLER: Bugün, özgür hareket etmek isteyeceksiniz. Güçlü enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Maddi konularda önemli konuların araştırması içindesiniz ve başlangıçlardan korkmuyorsunuz.
YENGEÇ: Birlikte olduğunuz kişilerin sürpriz davranışları karşısında,şaşırabilirsiniz. Olağanüstü algılama gücüne sahipsiniz. Rahatlamayı denemelisiniz. Kazançlar konusunda sezgisel yeteneğe sahipsiniz.
ASLAN: Koşullarınızı zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçeklerle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin şekilde gösteriyorsunuz.