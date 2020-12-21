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Günlük burç yorumları - 21 Aralık Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 09:00
Günlük burç yorumları - 21 Aralık Pazartesi

KOÇ: Beklemeyi bilmediğiniz için birçok iş fırsatını kaçırıyorsunuz. Bugün, duygularınızı coşkulu bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız. Beraberlikte uyum içinde olmak istiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 21 Aralık Pazartesi

BOĞA: Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Savunduğunuz konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Mesleki ilişkilerinizde başarılı olmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 21 Aralık Pazartesi

İKİZLER: Bugün, özgür hareket etmek isteyeceksiniz. Güçlü enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Maddi konularda önemli konuların araştırması içindesiniz ve başlangıçlardan korkmuyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 21 Aralık Pazartesi

YENGEÇ: Birlikte olduğunuz kişilerin sürpriz davranışları karşısında,şaşırabilirsiniz. Olağanüstü algılama gücüne sahipsiniz. Rahatlamayı denemelisiniz. Kazançlar konusunda sezgisel yeteneğe sahipsiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Aralık Pazartesi

ASLAN: Koşullarınızı zorlayarak, hedeflerinize ulaşmaya alışmışsınız. Hayallerinizin altında yatan gerçeklerle baş etmesini öğreniyorsunuz. Enerjinizi arkadaş çevrenizde daha belirgin şekilde gösteriyorsunuz.

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