Günlük burç yorumları - 21 Eylül Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınız size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 21 Eylül Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:07Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:10
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KOÇ:
Venüs, karşıt burcunuzda ilerlerken , duygusal ilişkileriniz, mantıklı bir şekilde ön plana çıkıyor. Temkinli ve dirençli bir yapı sergileyeceksiniz. Maddi konularda özgürce davranmanıza rağmen, yatırım konusunda değişik düşünceler içindesiniz. Yarım kalan işlerden hoşlanmadığınız için, planlı davranmanızda fayda var.
Uranüs sizin kişisel evinizde geri gidiyor.. Mesleki konularda yaratıcılığınızı özgürce ifade edebileceğiniz işleri tercih etmenize rağmen, bugün duygusal davranarak, kendi kendinize sorun yaratabilirsiniz. Karar vereceğiniz zaman, bireysel davranmanın avantajlarını farkındasınız. Çevresel faktörlerin etkilerini unutmamalısınız.
İKİZLER:
Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda farklı istekleriniz mevcut. Özgürlükçü yönlerinizi değişik düşüncelerle süsleyerek, kendinize özel bir dünya yaratıyorsunuz. Bugün, burcunuzda ilerleyen Ay'dan ilginç bir etki alacaksınız. Partnerinizin düşüncelerinden etkilenmenize rağmen, belli etmek istemiyorsunuz.
YENGEÇ:
Ay'ın bulunduğu konum, Bugün, bilinçaltı düşüncelerinizin önem kazanmasına neden oluyor. Mesleki konular gündemde. Kendinizi bir takım kaoslardan uzaklaştırmayı denemelisiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün değil. Her şeye rağmen, kişilik savaşınızı sürdürmeye devam etmelisiniz.
ASLAN:
Merkür ve Venüs kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerlemekte ve sosyal yaşantınızda işlek zekanız ve etkili konuşmalarınızda dikkat çekmenize neden olacaktır. Paylaşım içinde olduğunuz kişilerin sorunlarına köklü çözüm üretmenizin size de yararı dokunacağınızdan emin olabilirsiniz. Ailenizin yaşlıları ile güç birliği içindesiniz. Güvensiz yaşamayı sevmiyorsunuz.