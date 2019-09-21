Günlük burç yorumları - 21 Eylül Cumartesi

YENGEÇ:

Ay'ın bulunduğu konum, Bugün, bilinçaltı düşüncelerinizin önem kazanmasına neden oluyor. Mesleki konular gündemde. Kendinizi bir takım kaoslardan uzaklaştırmayı denemelisiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün değil. Her şeye rağmen, kişilik savaşınızı sürdürmeye devam etmelisiniz.