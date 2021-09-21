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Günlük burç yorumları - 21 Eylül Salı

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Eylül Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 08:41 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 08:50
Günlük burç yorumları - 21 Eylül Salı

KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızla ilgili, arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 21 Eylül Salı

BOĞA: KENDİNİZİ son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Eylül Salı

İKİZLER: SINIRSIZ özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Bir çok çalışmayla ilgili yapılanma içindesiniz. Tarzınız, bazı kişileri olumlu etkiliyor.

Günlük burç yorumları - 21 Eylül Salı

YENGEÇ: GİZLİ arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkaracak. Kişisel çabalarınız, çevrenizin koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

Günlük burç yorumları - 21 Eylül Salı

ASLAN: BUGÜN yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.
Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde. Yeni projeler peşindesiniz.

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