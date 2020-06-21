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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 21 Haziran Pazar

Günlük burç yorumları - 21 Haziran Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Güneş tutulmasının burcunuza etkileri neler olacak? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Haziran Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2020 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020 Pazar 09:45
Günlük burç yorumları - 21 Haziran Pazar

KOÇ: Araştırma içgüdünüzün yüksekliğiyle hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni işe başlayanların bulundukları ortam çok önemli.

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Günlük burç yorumları - 21 Haziran Pazar

BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz ortamlarda tedbiri elden bırakmayın.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran Pazar

İKİZLER: Kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalın. Bu günlerde agresif davranmanıza neden olacak çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran Pazar

YENGEÇ: Bugün Ay'ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek adına çalışmalar yapacaksınız. İş ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 21 Haziran Pazar

ASLAN: Sosyal yaşamınızda çok romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle, sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.

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