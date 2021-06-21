Günlük burç yorumları - 21 Haziran Pazartesi

Yeni haftada burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 08:51Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 08:55
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KOÇ: CESUR, aktif ve risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Bugün olayları derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.
BOĞA: YAŞAMDA hiçbir şey garanti değil. Bu yüzden hayatınızda olumlu olacak olayların kurgusu biraz size bağlıdır. İleride bir çok gelişmenin başlangıcı bu günlerdeki ilişkilerinize bağlı olarak gelişecek.
İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZDE kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.. Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini göreceksiniz.
YENGEÇ: BUGÜN düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme çabası içindeyken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.
ASLAN: PARA kaynaklı konularda ön sezilerinizin yüksek olması, sizin için önemli bir unsur. Bugün ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir.