Günlük burç yorumları - 21 Kasım Perşembe

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Kasım Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:09Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ:
Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Arkadaşlarınız ve dostlarınızı memnun etmeyi arzulayabilirsiniz. Fakat uzun vadeli sözler vermemelisiniz.
Güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Mesleki anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz. Sağlıklı bir beslenme türünü tercih etmemeniz yüzünden, vücudunuz gereksiz yağlanıyor.
İKİZLER:
Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz çok kuvvetli fakat, yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Bugün harcamalarınız konusunda duygusal davranmak yerine mantıklı olmalısınız. Sağlık konusunda metabolizmanızı destekleyecek bir beslenme şeklini. tercih etmelisiniz.
YENGEÇ:
Bugün, duygusal yaşantınızı entelektüel çalışmalarla süsleyebilirsiniz. Bulunduğunuz topluluklarda kendinizi ifade etmeyi yeğlemelisiniz. Çeşitli organizasyonlara katılarak, enerjinizi ortaya çıkaracaksınız. İradenizin gücü konunda tartışma kabul etmiyorsunuz. Hareketli yapınız kazalara neden olabilir.
ASLAN:
Kişiselliğinizi vurgulayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Bugün, kendinizle ilgili bir takım değişimler içindesiniz. Planladığınız çalışmalar için bol fırsatlı bir gün. Kişisel egonuzu bastırmak zorunda kalmak sizi olumsuz etkileyecektir. Duygularınızı paylaşma ihtiyacı içindesiniz. Yeni dostlukların size sağlayacağı avantajları görmezlikten gelmemelisiniz.