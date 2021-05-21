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Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Cuma

Burcunuzda bugün sizleri bekleyen neler var? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Mayıs Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 08:58 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 09:02
Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Cuma

KOÇ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda taviz vermek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz. Egolarınızı ön plana çıkaracaksınız.

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Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Cuma

BOĞA: SIRA dışı arkadaşlarınızın size yapacağı tekliflere hazır olmalısınız. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi önemli kişilerle besleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Cuma

İKİZLER: BUGÜN, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Özellikle ikna kabiliyetinizi mükemmel sergiliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Cuma

YENGEÇ: YARATICILIK konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz Araştırdığınız konuların size sağlayacağı yarardan çok zararı olabilir. Zevklere aşırı düşkünlük, sağlık sorunları getirebilir.

Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Cuma

ASLAN: DAHA hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi, herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olacaktır. Düşüncelerinizde müthiş bir aksiyon var. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir.

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