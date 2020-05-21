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Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2020 Perşembe 08:56 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:01
Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Perşembe

KOÇ: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Perşembe

BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor.

Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Perşembe

İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmamalısınız, ılımlı olmaya çalışın. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Kararları tek başınıza veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi kullanacağınız bir gün.

Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Perşembe

YENGEÇ: Kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.

Günlük burç yorumları - 21 Mayıs Perşembe

ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlara yönelik kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz. Özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve imtiyazlı biri gibi görmemelisiniz.

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