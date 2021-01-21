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Günlük burç yorumları - 21 Ocak Perşembe

Burçları neler bekliyor? Hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Filiz Özkol burçları sizin için yorumladı. İşte 21 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 08:57
Günlük burç yorumları - 21 Ocak Perşembe

KOÇ: Organizasyon işlerden müthiş keyif alıyorsunuz. Bugün yeni bir sistem geliştirebilirsiniz. Yeni olayları takip etmeli ve kararlarınızı daha sonra vermelisiniz. Yoğun bir döneme giriyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 21 Ocak Perşembe

BOĞA: Yeni bir işbirliği içinde olabilir ve bu işten önemli paralar kazanabilirsiniz. Her şey size bağlı gelişecek. Çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli.

Günlük burç yorumları - 21 Ocak Perşembe

İKİZLER: Düşüncelerinize akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

Günlük burç yorumları - 21 Ocak Perşembe

YENGEÇ: Bugün, kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin.

Günlük burç yorumları - 21 Ocak Perşembe

ASLAN: Üzerinizdeki baskıyı esnetme konusunda gerekli yapılanmayı sağlamalısınız. Yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir. Aklınızı doğru kullanmalısınız.

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