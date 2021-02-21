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Haberler Galeri Günlük burç yorumları- 21 Şubat Pazar

Günlük burç yorumları- 21 Şubat Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve para alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Şubat Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 09:10 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 09:14
Günlük burç yorumları- 21 Şubat Pazar

KOÇ: Bugün bir karışıklık mevcut. Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için,
agresif olabilirsiniz. Karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.

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Günlük burç yorumları- 21 Şubat Pazar

BOĞA: Zihinsel faaliyetlerinizin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmalısınız. Sizden beklenen performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Ertelediğiniz konulara yoğunlaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları- 21 Şubat Pazar

İKİZLER: Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere hemen tepki gösterebilirsiniz. Yapıcı davrandığınız
zaman, ele aldığınız konularda kazanmamak gibi bir probleminiz olamaz.

Günlük burç yorumları- 21 Şubat Pazar

YENGEÇ: Çevresel faktörleri lehinize kullanacağınız bir gün. Farklı fikirlerden yola çıkarak, kendi düşüncelerinizin sağlamasını yapacaksınız. Finans konularıyla ilgili motivasyon kaynağı arıyorsunuz.

Günlük burç yorumları- 21 Şubat Pazar

ASLAN: İÇSEL derinliğinizin yoğun olduğu bir gün. Yeni kazançların gündem kazanmasıyla daha dikkatli davranmalısınız. Bugün görüşmeleriniz var. İyi niyetinizin yanlış anlaşılması sizi engelliyor.

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