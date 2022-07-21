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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Perşembe

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Perşembe

Bugün; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, para, sağlık, aile, kariyer alanında neler bekliyor? 21 Temmuz Perşembe günü nelerden kaçınmalı, neler yapmalı? Yeni Asır Gazetesi Astroloji yazarı Filiz Özkol sizin için yıldızınızın mesajını yorumladı. İşte 21 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 08:48 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 09:00
Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Perşembe

KOÇ: Maddi konularda değişik doneleri araştırmaya açık bir gündesiniz.
Zihinsel faaliyetlerinin dağınık seyretmemesi için, güvendiğiniz dostlarınızla çalışmanızda yarar var.

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Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Perşembe

BOĞA: Disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz. Bugün, partnerinizin geçmişiyle ilgili bazı konulara takılabilir ve olayları istemeden irdeleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Perşembe

İKİZLER: Yönetici gezegeniniz Merkür maddi konularda size birçok fırsatı sunarken, yaşam kalitenizi artırma konusunda ısrarcı yaklaşımlarınızı destekliyor.
Enerjiniz çok yüksek.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: İyi niyetli düşüncelerinizin yanlış anlaşılmasını istemiyorsunuz. bugün zihinsel dağınıklık yaşayabilir, kendinizle ilgili kararlarınızda çevrenizden yardım bekleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Perşembe

ASLAN: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Ancak siz emir almaktan hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere acelece tepki gösterebilirsiniz.

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