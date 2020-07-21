Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Salı

Dün Yengeç burcunda bir Yeniay gerçekleşti. Şifalı bir Yeniay gerçekleşti. Ancak açılarından dolayı oldukça sert etkileri olacak. Bazıları yeniden başlangıç yaparken bazıları hayatına çeki düzen vermeye çalışacak. Bu Yeniay'ın en sert etki alanları Oğlak, Koç ve Terazi olacak. En şanslı olan burçları ise Yengeç, Balık, Akrep, Boğa olacak. Bu burçlar dışında kafası karışık olanlar ise Yay ve Kova burçları olacaktır. Yeniay'ın etkilerini hissetmeye başladık diyebiliriz. Özellikle aşk konusunda dikkatli olun. Gerçekten sevdiğiniz insan buna değer mi? Yeniay'ın mesajını iyice irdeleyin. Bu soruyu size biz değil Yengeç Yeniay'ı sorduruyor. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Temmuz Salı günlük burç yorumları...