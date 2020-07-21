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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Salı

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Salı

Dün Yengeç burcunda bir Yeniay gerçekleşti. Şifalı bir Yeniay gerçekleşti. Ancak açılarından dolayı oldukça sert etkileri olacak. Bazıları yeniden başlangıç yaparken bazıları hayatına çeki düzen vermeye çalışacak. Bu Yeniay'ın en sert etki alanları Oğlak, Koç ve Terazi olacak. En şanslı olan burçları ise Yengeç, Balık, Akrep, Boğa olacak. Bu burçlar dışında kafası karışık olanlar ise Yay ve Kova burçları olacaktır. Yeniay'ın etkilerini hissetmeye başladık diyebiliriz. Özellikle aşk konusunda dikkatli olun. Gerçekten sevdiğiniz insan buna değer mi? Yeniay'ın mesajını iyice irdeleyin. Bu soruyu size biz değil Yengeç Yeniay'ı sorduruyor. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Temmuz Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 09:11 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 09:22
Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Salı

KOÇ: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama çabanız, tepki alabilir.

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Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Salı

BOĞA: Yakın çevrenizde kuracağınız dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Salı

İKİZLER: Maddiyatı seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Salı

YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 21 Temmuz Salı

ASLAN: Düşünce bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

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