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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Cumartesi

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Cumartesi

Ay Terazi burcunda. Bugün adalet arayışımız artıyor. Herkese eşit davranmak isteyebiliriz. İnsanlarla olan ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir gün. Güneş Başak burcuna geçmek üzere. Başak burçları doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Aslan burcu hakimiyetinde olan gökyüzü yerini toprak burcuna bırakıyor. Şimdiden iyi ki doğdunuz sevgili Başaklar! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:12 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:25
Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Cumartesi

KOÇ: Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdakilerin size karşı davranışlarından anlamlar çıkarabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Cumartesi

BOĞA: Kendinizi aşma konusunda başarı-lı çalışmalar içindesiniz. Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, takdir alıyorsunuz. Yapıcı davranışlar sergilemenize rağmen, yorgunsunuz.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Cumartesi

İKİZLER: Duygusal yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Duygusal etkilenmeler yaşa-manız mümkün. Yeni tanışacağınız kişiler-le farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz. Egonuzun yüksek olduğu bir gün.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Cumartesi

YENGEÇ: İçsel disiplininizi güçlü tutmayı başaracağınız bu günde, olayları sakin bir şekilde izleyeceksiniz, Seyirci kalmayı başarabilir ve kendinizi denetleyebilirseniz, olaylar istediğiniz gibi seyredecek.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Cumartesi

ASLAN: Duygularını açıklamada cesur davranıyorsunuz. Bugün, hayal gücünüzü kullana-bileceğiniz alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu kullanacaksınız. İçsel disiplininiz mükemmel bu yönde ilerliyorsunuz.

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