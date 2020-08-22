Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Cumartesi

Ay Terazi burcunda. Bugün adalet arayışımız artıyor. Herkese eşit davranmak isteyebiliriz. İnsanlarla olan ilişkilerinizi gözden geçireceğiniz bir gün. Güneş Başak burcuna geçmek üzere. Başak burçları doğum gününü kutlamaya hazırlanıyor. Aslan burcu hakimiyetinde olan gökyüzü yerini toprak burcuna bırakıyor. Şimdiden iyi ki doğdunuz sevgili Başaklar! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 21 Ağustos Cuma günlük burç yorumları...