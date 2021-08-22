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Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Hangi burç neye dikkat etmeli? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 22 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 09:14 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 09:14
Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Pazar

KOÇ: BUGÜN aile içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.

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Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Pazar

BOĞA: GİRECEĞİNİZ ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak çevre kaybettirebilir.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Pazar

İKİZLER: YAŞAM gücünüz yüksek. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdakilere destek veriyorsunuz. Çalışma sisteminizi değiştirme konusunda farklı yeniliklere ihtiyacınız var.

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Pazar

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Kendinize güveniniz artıyor..

Günlük burç yorumları - 22 Ağustos Pazar

ASLAN: ENERJİNİZİ ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.

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