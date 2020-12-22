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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 22 Aralık Salı

Günlük burç yorumları - 22 Aralık Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Aralık Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 08:42 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 08:47
Günlük burç yorumları - 22 Aralık Salı

KOÇ: Sabah saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır.

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Günlük burç yorumları - 22 Aralık Salı

BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.

Günlük burç yorumları - 22 Aralık Salı

İKİZLER: Dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. Öğle saatlerinden sonra iş birliği yapacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı gerçekleştireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Aralık Salı

YENGEÇ: Bugün maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcılığınızla göz dolduracaksınız. Başarılı çalışmalarınız ses getirecek.

Günlük burç yorumları - 22 Aralık Salı

ASLAN: Yaşamın her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz.
Size ispatlanmayan fikirlerle gelindiğinde nedenler arıyorsunuz.

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