Günlük burç yorumları - 22 Aralık Salı

BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.
İKİZLER: Dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. Öğle saatlerinden sonra iş birliği yapacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı gerçekleştireceksiniz.
YENGEÇ: Bugün maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcılığınızla göz dolduracaksınız. Başarılı çalışmalarınız ses getirecek.
ASLAN: Yaşamın her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Size ispatlanmayan fikirlerle gelindiğinde nedenler arıyorsunuz.