Günlük burç yorumları - 22 Ekim Salı

Burcunuzda bugün sizi bekleyen neler var? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 22 Ekim Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Giriş Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 09:25Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 09:28
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KOÇ:
Bugün Ay'ın bulunduğu konum, duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızın çağrılarına cevap vereceksiniz. Başarı grafiğinizle ilgili, tablonun yükselmesi söz konusu.
Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden, ikileme düşebilirsiniz. Üstelik siz yenilgiyi sevmediğiniz için, olaylara gelişigüzel bakamıyorsunuz. Sorunlardan kaçmayı deneseniz, rahatladığınızı göreceksiniz.
İKİZLER:
Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.. Bugün arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Kardeşlerinizin ve yakın dostlarınızın sizden bekledikleri destek ve istekleri olacak. Bazı olaylara kırıldığınız için yardım etmek istemeyebilirsiniz.
YENGEÇ:
İş ilişkilerinizde oldukça zekice bir performans sergiliyorsunuz. Sınırlarınızı zorladığınız zaman, bazı problemleri de, siz yüklenmek zorunda kalabiliyorsunuz. Amaçlarınızdan uzaklaşmadan bazı işlerinizi yeniden, küçük çapta restore etmek isteyeceksiniz. İletişim konusunda her türlü zıtlıklara karşı hazırlıklı olmalısınız.
ASLAN:
Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz. Bugün başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız. Yakın arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Önemli kişilerle bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.