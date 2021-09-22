Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:13
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Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba
KOÇ: ESKİ duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Yeni kararlar almak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizde sizden yaşı daha büyük kişilerin bazı desteğini üzerinizde hissedeceksiniz.
BOĞA: SİZİ fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle ortak işleriniz olacak.
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba
İKİZLER: FARK edilme çabası içinde olacağınız bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Partnerinizden bu konuda anlayış beklemenize rağmen, duygusal çatışmalardan kaçamayabilirsiniz.
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba
YENGEÇ: DEĞİŞİK işler yapıp fazla aktiviteden zarar görmek istemiyorsunuz. Parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz. Çelişkilerden kurtulup kendinizi ifade edecek konulara yönelmelisiniz.
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba
ASLAN: ÇEVRELERİNİZDE sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacağınız bir gün. Birçok davete katılacağınız ve kendinizi oldukça mutlu hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.