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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba

Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 09:13
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba

KOÇ: ESKİ duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Yeni kararlar almak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizde sizden yaşı daha büyük kişilerin bazı desteğini üzerinizde hissedeceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba

BOĞA: SİZİ fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle ortak işleriniz olacak.

Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba

İKİZLER: FARK edilme çabası içinde olacağınız bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Partnerinizden bu konuda anlayış beklemenize rağmen, duygusal çatışmalardan kaçamayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba

YENGEÇ: DEĞİŞİK işler yapıp fazla aktiviteden zarar görmek istemiyorsunuz. Parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz. Çelişkilerden kurtulup kendinizi ifade edecek konulara yönelmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Çarşamba

ASLAN: ÇEVRELERİNİZDE sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacağınız bir gün. Birçok davete katılacağınız ve kendinizi oldukça mutlu hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.

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