Günlük burç yorumları - 22 Eylül Salı

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Eylül Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 09:37Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 09:37
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KOÇ: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Çalışmalarınızı dengeleyecek düşünceler içindesiniz.
BOĞA: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.
İKİZLER: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız.
YENGEÇ: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz fakat konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor. Atacağınız her adımda dostlarınızın desteğinin önemli olduğunun farkındasınız.
ASLAN: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.