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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 22 Eylül Salı

Günlük burç yorumları - 22 Eylül Salı

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Eylül Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 09:37 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 09:37
Günlük burç yorumları - 22 Eylül Salı

KOÇ: Ailenizle ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Çalışmalarınızı dengeleyecek düşünceler içindesiniz.

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Günlük burç yorumları - 22 Eylül Salı

BOĞA: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Eylül Salı

İKİZLER: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemeli ve cesur olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 22 Eylül Salı

YENGEÇ: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz fakat konu mantık olduğu zaman, kafanız oldukça işlek çalışıyor.
Atacağınız her adımda dostlarınızın desteğinin önemli olduğunun farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 22 Eylül Salı

ASLAN: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.

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