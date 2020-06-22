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Günlük burç yorumları - 22 Haziran Pazartesi

Güneş Tutulması, Merkür retrosu derken bu haftaya hızlı bir giriş yapıyoruz. 21 Haziran'da beklenen tutulma gerçekleşti. Ancak etkisi henüz bitmedi. Uzun bir süre daha tutulmanın etkilerini hissedeceğiz. Merkür retro hareketine devam ediyor. İletişim sıkıntıları baş göstermeye başladı. Bu haftanın sevindiren haberi ise, Venüs retrosunun sona ermesi. Aşk ve sevgi gezegeni Venüs, yeniden normal seyrine geçiyor. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 22 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 08:52 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:06
Günlük burç yorumları - 22 Haziran Pazartesi

Koç: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, kuruntularınız yüzünden sorunları abartıyorsunuz. Kazalara müsaitsiniz.

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Günlük burç yorumları - 22 Haziran Pazartesi

Boğa: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran Pazartesi

İkizler: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız, çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Seçimlerinizde yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili fikirlere açıksınız.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran Pazartesi

Yengeç: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor.
Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları değerlendirin.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran Pazartesi

Aslan: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. Kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel.

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