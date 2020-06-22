Günlük burç yorumları - 22 Haziran Pazartesi

Güneş Tutulması, Merkür retrosu derken bu haftaya hızlı bir giriş yapıyoruz. 21 Haziran'da beklenen tutulma gerçekleşti. Ancak etkisi henüz bitmedi. Uzun bir süre daha tutulmanın etkilerini hissedeceğiz. Merkür retro hareketine devam ediyor. İletişim sıkıntıları baş göstermeye başladı. Bu haftanın sevindiren haberi ise, Venüs retrosunun sona ermesi. Aşk ve sevgi gezegeni Venüs, yeniden normal seyrine geçiyor. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 22 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...