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Günlük burç yorumları - 22 Haziran Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 08:39 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 08:44
Günlük burç yorumları - 22 Haziran Salı

KOÇ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size vereceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 22 Haziran Salı

BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran Salı

İKİZLER: ÇEVRENİZDE kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran Salı

YENGEÇ: BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek. Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız.. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.

Günlük burç yorumları - 22 Haziran Salı

ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

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