Günlük burç yorumları - 22 Haziran Salı

BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER: ÇEVRENİZDE kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.
YENGEÇ: BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek. Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız.. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.
ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.