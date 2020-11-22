Günlük burç yorumları - 22 Kasım Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Kasım Pazar günlük burç yorumları... KOÇ: Bugün üst düzeyde kişilere fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları konuşacaksınız. BOĞA: Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz. İKİZLER: Bu hafta maddi konularda iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Kafanızda şekillendirdiğiniz isteklerinizi gözden geçirmelisiniz YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atacaksınız. Ani heyecanlarınıza kapıldığınız zaman, bir sonraki adımınızda yanılgı yaşıyorsunuz. İddiacı yapınız çevrenizle çelişkilisiniz. ASLAN: Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden yararlanmak istediğiniz bir gün içindesiniz. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız. BAŞAK: MAddi konuların üstesinden gelebilmek için, bazı planlara ihtiyacınız var. Harcamalarınıza belli bir disiplin getirmeli ve karşınıza çıkan ani fırsatlardan faydalanmalısınız. TERAZİ: Bugün ailenizin istekleri karşısında bocalamalar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızı kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Enerjinizin üstünde hareket ettiğiniz zaman asabileşiyorsunuz.