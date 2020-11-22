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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 22 Kasım Pazar

Günlük burç yorumları - 22 Kasım Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Kasım Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 09:15 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 09:19
Günlük burç yorumları - 22 Kasım Pazar

KOÇ: Bugün üst düzeyde kişilere fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Aile içinde bazı anlaşmazlık konusu olan ve aslında çok kolaylıkla halledilebilecek konuda detayları konuşacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 22 Kasım Pazar

BOĞA: Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmanız kolay olmayacak. Sadece keyifli günler geçirirken, bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Kasım Pazar

İKİZLER: Bu hafta maddi konularda iş imkanlarınız artıyor. Organizasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz. Kafanızda şekillendirdiğiniz isteklerinizi gözden geçirmelisiniz

Günlük burç yorumları - 22 Kasım Pazar

YENGEÇ: Ortaklarınızla birlikte, riskli kararlara imza atacaksınız. Ani heyecanlarınıza kapıldığınız zaman, bir sonraki adımınızda yanılgı yaşıyorsunuz. İddiacı yapınız çevrenizle çelişkilisiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Kasım Pazar

ASLAN: Çevrenizdeki kişilerin fikirlerinden yararlanmak istediğiniz bir gün içindesiniz. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız.

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