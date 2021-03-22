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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 22 Mart Pazartesi

Günlük burç yorumları - 22 Mart Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Aşk, para ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:13 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:17
Günlük burç yorumları - 22 Mart Pazartesi

KOÇ

YAŞAMINIZLA ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

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Günlük burç yorumları - 22 Mart Pazartesi

BOĞA

TOPLUMSAL ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. Konuşarak sorunlara bir çözüm bulmanız gerekiyor.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Pazartesi

İKİZLER

BAŞARINIZIN takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak. Partnerinizin ısrarcı yaklaşımları ve sizin inatçı tutumunuz, istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Özel çalışmalar içinde olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Pazartesi

YENGEÇ

İLİŞKİLERİNİZDE fazla hassas olduğunuz bir gün. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirmek yerine sebatkar davranırsanız, kazançlarınızı yoğunlaştıracak ve engelleri kolay aşabileceksiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Mart Pazartesi

ASLAN

HER ŞEYİ detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz. İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız

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