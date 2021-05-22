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Günlük burç yorumları - 22 Mayıs Cumartesi

Burcunuzda hafta sonu sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 22 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:12
Günlük burç yorumları - 22 Mayıs Cumartesi

KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemiyorsunuz. Teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını minuma indirebiliyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 22 Mayıs Cumartesi

BOĞA: BUGÜN çevresel koşullarınızı yeniden irdeleyebilirsiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: KARŞI cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.

Günlük burç yorumları - 22 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: GEÇMİŞ olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmayın. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark edin.

Günlük burç yorumları - 22 Mayıs Cumartesi

ASLAN: ZİHİNSEL yoğunluk yaşadığınız bildiğini halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerden gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.

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