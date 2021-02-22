Günlük burç yorumları - 22 Şubat Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Aşk, kariyer ve para alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 22 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları... KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz, davranışlarınızla gerekli dengeyi kurmalısınız. BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bugün, her şeyi irdelemekten yorulabilirsiniz. Alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişim söz konusu. YENGEÇ: Duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok çalışmaya meyillisiniz. Her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz. ASLAN: Bugün, sıra dışı düşünceleriniz var ama tepkilerden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. İlişkilerinizde ikna edici olmalısınız. BAŞAK: Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Çabalarınızın boşa gitmediğini gördüğünüzde keyif almasını biliyorsunuz. Yeni ve sürpriz aşklar için özel bir gün. TERAZİ: Olaylara yüzeysel bir bakış açısı getirmek istemediğiniz için, çevrenizle kişisel çarpışmalar yaşayabilirsiniz. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verirseniz, farklı olma duygusundan kurtulamazsınız.