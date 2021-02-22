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Günlük burç yorumları - 22 Şubat Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Aşk, kariyer ve para alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 22 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:32
Günlük burç yorumları - 22 Şubat Pazartesi

KOÇ: Kişisel duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz, davranışlarınızla gerekli dengeyi kurmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 22 Şubat Pazartesi

BOĞA: Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bugün, her şeyi irdelemekten yorulabilirsiniz. Alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Pazartesi

İKİZLER: Bugün sosyal ilişkilerinize daha fazla değer veriyorsunuz. Ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişim söz konusu.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Pazartesi

YENGEÇ: Duygusal anlamda kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, herkesten çok çalışmaya meyillisiniz. Her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 22 Şubat Pazartesi

ASLAN: Bugün, sıra dışı düşünceleriniz var ama tepkilerden korktuğunuz için, belli etmek istemiyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız ters anlaşılabilir. İlişkilerinizde ikna edici olmalısınız.

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