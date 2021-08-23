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Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:02
Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi

KOÇ: NEDENSİZ korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Gücü seviyorsunuz ve liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Sosyal aktiveteleriniz hızlanıyor

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Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi

BOĞA: AİLEVİ konularda hassassınız. Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmediğiniz yargılarınız yüzünden çevrenizle ikileme düşebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi

İKİZLER: MADDİ konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevrenizdeki koşullarınızı zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek. Güçlü enerjiniz hataya neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi

YENGEÇ: AİLENİZLE ilgili bazı çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye daha anlayışlı olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi
Günlük burç yorumları - 23 Ağustos Pazartesi

ASLAN: HER türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınızda yeni olayların yaşanması mümkün.

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