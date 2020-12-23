Günlük burç yorumları - 23 Aralık Çarşamba

BOĞA: Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanacak. Size gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.
İKİZLER: Duygularınızı istediğiniz gibi kullanacaksınız. Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu olabilir. Toplumsal çalışmaları hızlandıracaksınız.
YENGEÇ: Birtakım huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz. Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz.
ASLAN: Koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Çevrenize karşı disiplinli davranmakla bir çok başarıyı garantileyebilirsiniz.