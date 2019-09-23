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Günlük burç yorumları - 23 Eylül Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 23 Eylül Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:24
Günlük burç yorumları - 23 Eylül Pazartesi

KOÇ: Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlarına yer verecek bir tutum izleyeceksiniz. Hava değişiminde soğuk algınlığına dikkat!

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Günlük burç yorumları - 23 Eylül Pazartesi

BOĞA: Baskı altında tuttuğunuz gizli enerjinizi kişisel hobilerinize aktarmak istiyor ve bu alanda sizi ifade eden çalışmalara yöneliyorsunuz. Bugün, görüşeceğiniz kişilerin, bazı sırlarına ortak olacaksınız. Yapıcı yönlerinizi başkalarıyla paylaşmaktan yanasınız.

Günlük burç yorumları - 23 Eylül Pazartesi

İKİZLER: Ay'ın bulunduğu konum para evinizi etkiliyor. Mantık dengeniz para hareketine bağlı gelişiyor. Bugün kendinize güvenmek istiyorsunuz. İsteklerinize yeni bir yön verme ihtiyacı içindesiniz. Kendiniz dahil, çevrenizdeki bir çok kişiye tepkisel yaklaşımlar içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 23 Eylül Pazartesi

YENGEÇ: Ay, burcunuzda ilerliyor. Duygularınızı paylaşmak istemiyor ve düşüncelerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Bugün, bilinçaltı tepkilerinizi mutlaka dizginlemek zorundasınız. Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu olacak.

Günlük burç yorumları - 23 Eylül Pazartesi

ASLAN: Çevresel ilişkilerinizi yeniden irdeleme gereği duyuyorsunuz. Bugün politik davranmalı ve yakınlarınızla fikirlerinizi paylaşırken daha temkinli olmalısınız. Sonradan fikir değişimleri yaşayacağınız için, arkanızdan olumsuz konuşmalarını önlemiş olursunuz.

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